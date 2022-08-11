“Націоналістичний” мед для фронту: Віктор Ющенко назвав мед з пасік Черкащини й Івано-Франківщини “Шевченківським” та “Бандерівським”

Восени і взимку українські солдати питимуть чай, приправлений “націоналістичним” медом. Віктор Ющенко, третій Президент України, анонсував відправку у війська на фронті волонтерського меду у стікерах: “Шевченівського” і “Бандерівського”, зібраного з пасік у рідних селах Великого Кобзаря і Провідника ОУН – у Моринцях на Черкащині та в Старому Угринові на Івано-Франківщині.

Проект, який Ющенко реалізує разом зі своїм однодумцем Євгенієм Миронюком, який є засновником агенції маркетингових комунікацій BrainTank, вже втілюється в життя.

“Продукт, який, переконаний, окрім того, що дуже корисний – ще й окрилить наших Героїв на передовій!”, – хвалить свій мед політик, який досі викликає істерику у росіян, а в українців асоціюється не лише з медом і пасіками, а й з любов’ю до історії та культури України і з першими дійсно патріотичними реформами в державі.

Перша партія меду, а це приблизно 25000 стіків, буде передана українським захисникам вже найближчим часом. На стікерах – портрети діячів та їхні цитати, щоправда перефразовані: “Борітеся – поборете, а мед допоможе!” – на “Шевченківському” меді та “З моск*@лями нема спільної мови. І меду також”, – на “Бандерівському”. Після “Шевченківського” і “Бандерівського”, Віктор Андрійович пропонує вибрати назву вже для наступної серії меду в стікерах: “Сьогодні у нації, яка вже є консолідованою та єдиною, я дуже хочу поради, щоб Ви запропонували свої варіанти прізвищ Великих Українців для наступної серії. Абсолютно переконаний, що Вам є кого порадити! Усі разом ми переможемо. Росія заплатить за всі свої злочини. Ми – дійсно перша армія світу. Тому що Міць і Силу армії вимірюють в першу чергу не кількістю танків, а силою Духу! Слава Україні!”, – говорить Віктор Ющенко.