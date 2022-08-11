﻿

Через участь росіянки: KALUSH Orchestra скасували виступ на фестивалі в Чорногорії

Дата: 11.08.2022
Автор:

Гурт KALUSH Orchestra заявив, що не виступатиме на фестивалі Sea Dance Festival в Чорногорії через відмову організаторів скасовувати виступ росіянки DJ Nina Kravitz, пише ТаблоID.

Як повідомили представники Kalush Orchestra, перемовини між менеджментом гурту та організаторами фестивалю не привели до успіху.

На офіційне звернення від команди українців організатори заявили, що “музика має бути поза політикою”.

“Ми не будемо виступати з пропутінською російською артисткою на одній сцені. На звернення гурту організатори відмовилися скасовувати виступ Ніни Кравіц. Тому як і обіцяємо, скасовуємо свій виступ там”, – прокоментував рішеня гурту соліст Олег Псюк.

Також у інста сторіс Олег додав, що “бажання виступати на одній сцені” з Ніною Кравіц у гурту немає. Тому гурт “сплавляється сам”, закликаючи не купувати квитки на цей фестиваль 28 числа у Чорногорії усім, хто хотів потрапити саме на виступ Kalush Orchestra.

Поделиться в соц. сетях

Share to LiveJournal
Share to Odnoklassniki

Tags:

﻿

Напишіть відгук

Свіжий випуск

Газета 'Козацький край' номер 1 від червень 2022

дружні сайти

ТМ “Еко-Ферма”

Музейно-етнографічний комплекс “Дикий Хутір”

Світовий Конґрес Українців

Млини України

Млини України

Туристична компанія “Від Краю – до Краю”

Від краю до краю

© 2011-‘2022’.Вільне Козацтво Холодного Яру