Канада передасть Україні летальне озброєння

У Канаді ухвалили рішення передати Україні озброєння для допомоги у стримуванні російської агресії.

Про це інформує Мілітарний портал.

Канада надасть Україні кредит на 500 млн канадських доларів (приблизно 393 млн дол. США) для підтримки економіки та летальну зброю, пише Reuters.

Таке рішення озвучив прем’єр-міністр Канади Джастін Трюдо у понеділок 14 лютого.

Також він заявив, що його країна надасть летальну зброю та боєприпаси на суму 7,8 мільйона канадських доларів (приблизно 6,1 млн доларів США).

«У світлі серйозності ситуації та після розмов з нашими українськими партнерами я схвалив надання летального спорядження та боєприпасів на суму 7,8 мільйона канадських доларів…» – зазначив Трюдо.

Мета цієї підтримки з боку Канади та інших наших партнерів – “відмовити Росію від продовження агресії щодо України”, сказав прем’єр-міністр Канади.

За даними « Укрінформу », про підтримку України зброєю на пресконференції в Оттаві заявила міністр оборони Канади Аніта Ананд.

«Канада глибоко занепокоєна нагромадженням Росією військ у та поблизу України, що становить серйозну загрозу міжнародному порядку, заснованому на правилах. Після спілкування з нашими українськими партнерами, в тому числі під час мого нещодавнього візиту до України, Канада схвалила надання оборонної зброї для допомоги Україні у захисті її суверенітету та територіальної цілісності», – сказала Ананд.

Вона додала, що разом із союзниками Канада продовжить підтримувати Україну в протистоянні російській агресії.

В оборонному відомстві уточнили, що Канада безплатно передасть Збройним силам України «автомати, пістолети, карабіни, 1,5 млн набоїв, снайперські гвинтівки та інше оснащення».

На початку лютого, Канада відправила до України військово-транспортний літак із вантажем нелетального озброєння та інструкторами, які мали навчити українських військових працювати з ним. Також Канада на три роки продовжить і суттєво розширить свою військову тренувальну місію в Україні під назвою UNIFIER.