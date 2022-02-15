11-річна українка встановила світовий рекорд Гіннеса, перевершивши досягнення китаянки

Рекордсменка уже вдома: 11-річна українка Софія Тепла з Одещини літаком повернулася в Україну з італійського Мілану, де відбулася церемонія відзначення тих, хто потрапив до оновленої Книги Гіннеса до книги рекордів Гіннеса. Юна українка виконала неймовірно складний гімнастичний трюк і перевершила досягнення китаянки, яку досі вважали найкращою у світі. Як зустрічали – тепер уже знамениту гімнастку, – йшлося у телевізійному сюжеті ТСН.

На летовищі юну рекордсменку та її маму зустрічали рідні та знайомі з квітами та двометровим іграшковим зайцем. І Софія, і її мама-тренерка кажуть — підтримка була неймовірною як з України, так і серед італійців.

У Мілан юну гімнастку запросили організатори книги рекордів Гіннеса, бо бачили, що дитина виконує дуже складні циркові трюки. Їй запропонували побити рекорд китаянки, а саме пройти на швидкість двадцятиметрівку у потрійній гімнастичній складці. Це коли людина прогинає тіло назад аж поки ноги не торкнуться голови і котиться вперед на великій швидкості. Маленька українка зробила це з першої спроби.

Софія тренується із 3-річного віку. Батьки запевняють – її не змушують. Мовляв, у доньки до цього здібності. І мрія – стати цирковою гімнасткою.

Уже невдовзі ім’я українки Софії Теплої впишуть у новий екземпляр книги рекордів Гіннеса. А вона вже планує виступи на циркових аренах світу. У Мілані її вже запросили до Португалії.