Художник з Києва пропагує українські цінності своїми малюнками й книгами

Відомий художник і музикант з Києва Юрій Журавель пропонує зробити 14 лютого оригінальний подарунок улюбленим людям…

“Увага! 14 лютого – Всесвітній День дарування книг! Поспішайте зробити замовлення, щоб ощасливити близьких подарунковим набором ЗНАЙ НАШИХ. Не соромтеся використовувати “ковідну тисячу”. Детальна інструкція для старших людей у стрічці знизу. І не забувайте вказувати ім’я адресата автографа”, – закликає автор потужних патріотичних малюнків, книг і календарів Юрій Журавель.

Детальна інформація – тут: