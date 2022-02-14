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Художник з Києва пропагує українські цінності своїми малюнками й книгами

Дата: 14.02.2022
Автор:
Відомий художник і музикант з Києва Юрій Журавель пропонує зробити 14 лютого оригінальний подарунок улюбленим людям…
“Увага! 14 лютого – Всесвітній День дарування книг! Поспішайте зробити замовлення, щоб ощасливити близьких подарунковим набором ЗНАЙ НАШИХ. Не соромтеся використовувати “ковідну тисячу”. Детальна інструкція для старших людей у стрічці знизу. І не забувайте вказувати ім’я адресата автографа”, – закликає автор потужних патріотичних малюнків, книг і календарів Юрій Журавель.
Детальна інформація – тут:
https://bit.ly/3FUFdqc
https://bit.ly/3FUFdqc
https://bit.ly/3FUFdqc

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