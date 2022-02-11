Виїзд російських дипломатів з України перечить твердженням російських пропагандистів

Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров заявив, що відомство порадить неосновним працівникам своїх посольств в Україні на час покинути країну.

Про це повідомляє портал НОВИНИ.LIVE з посиланням на відеозапис коментаря Лаврова, опублікований “РИА Новости”.

“Ми вже задумалися самі, можливо англо-сакси що-небудь готують, якщо вони евакуюють своїх співробітників? Ми теж подивилися на їхні дії і теж порадимо неосновному персоналу наших дипломатичних установ на час покинути країну”,- сказав Лавров.

Раніше американське видання NYT опублікувало статтю, в якій йшлося про те, що за тиждень до початку інтенсивних дипломатичних зустрічей з приводу зосередження російських військ на українському кордоні американські та українські офіційні особи здалеку спостерігали, як Росія почала спустошувати своє посольство в Києві. Що дітей і дружин дипломатів відправили автобусами до Москви і ще група з 30 осіб продовжувала залишати Україну, в тому числі західний регіон.

У відповідь на це в МЗС Росії тоді відповіли узагальнено, що “посольство Росії в Києві працює у штатному режимі”.

Натомість, соратник Януковича й Азарова, колишній мер Черкас Володимир Олійник, який живе на еміграції в Росії і часто виступає на місцевому телебаченні, внаслідок нинішньої заяви Лаврова ризикує втратити довіру російських телеглядачів як “експерт” з українського питання. Адже він дуже часто повторював у телеефірах різних програм і телеканалів, що підняття питання евакуації американського посольства з Києва є начебто проявом того, що США не остерігаються вторгнення російських військ, а “тікають від гніву українського народу”. Екс-регіонал, який перебуває під санкціями США, останнім частом бував запрошений до ефіру все рідше, але від початку ескалації протистояння на українсько-російському кордоні його знову почав регулярно запрошувати телеканал військового відомства РФ “Звєзда”. Коли він говорив про потенційну можливість евакуації посольства США з Києва – любив повторювати, що “посольство Россіі почєму-то же нє евакуіруєтся”.