У разі необхідності Національного опору, Сили спецоперацій ЗСУ приходитимуть тихо, а працюватимуть ефективно…

Інформація про форми, методи і засоби виконання завдань руху опору становлять державну таємницю. Про це сказано у законі, який ухвалив український парламент.

Законопроект №6302 “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо уточнення завдань та основ підготовки і ведення національного спротиву” ухвалив парламент. Документ уточнює завдання та основи підготовки і ведення національного спротиву. Зокрема, удосконалює та підвищує ефективність ведення руху опору.

До державної таємниці парламентарі віднесли питання взаємодії Сил спеціальних операцій ЗСУ з іншими силами і засобами руху опору.

Під час організації, підготовки, підтримання та виконання завдань руху опору у підпорядкування командувача ССО України переходять усі особи, в тому числі військовослужбовці та правоохоронці, залучені до проведення таких заходів.

Також новий закон уточнює повноваження органів військового управління ЗС України, зокрема і Командування Сил спеціальних операцій ЗСУ, яке організовує та здійснює заходи з підготовки, ведення та підтримки руху опору, а також забезпечує контроль за їх виконанням.