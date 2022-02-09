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У разі необхідності Національного опору, Сили спецоперацій ЗСУ приходитимуть тихо, а працюватимуть ефективно…

Дата: 09.02.2022
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Інформація про форми, методи і засоби виконання завдань руху опору становлять державну таємницю. Про це сказано у законі, який ухвалив український парламент.
Законопроект №6302 “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо уточнення завдань та основ підготовки і ведення національного спротиву” ухвалив парламент. Документ уточнює завдання та основи підготовки і ведення національного спротиву. Зокрема, удосконалює та підвищує ефективність ведення руху опору.
До державної таємниці парламентарі віднесли питання взаємодії Сил спеціальних операцій ЗСУ з іншими силами і засобами руху опору.
Під час організації, підготовки, підтримання та виконання завдань руху опору у підпорядкування командувача ССО України переходять усі особи, в тому числі військовослужбовці та правоохоронці, залучені до проведення таких заходів.
Також новий закон уточнює повноваження органів військового управління ЗС України, зокрема і Командування Сил спеціальних операцій ЗСУ, яке організовує та здійснює заходи з підготовки, ведення та підтримки руху опору, а також забезпечує контроль за їх виконанням.

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