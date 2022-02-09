Бригада ЗСУ “Холодний Яр” розпочала активну фазу бойових тренувань

93-а окрема механізована бригада ЗСУ “Холодний Яр” поступово входять в активну фазу тренувань. В умовах зростаючої агресії з боку ворога заняття проводять, не зважаючи на складні погодні умови.

Так, протидиверсійний резерв 93 бригади тренувався відбивати умовний напад ворожої диверсійно-розвідувальної групи. За легендою навчань, ДРГ противника атакує контрольно-пропускний пункт бригади, а також намагається взяти під контроль зупинку в смт Черкаському на Дніпропетровщині в безпосередній близькості до території частини. Протидиверсійна група холодноярців за допомогою БРДМ-2 дає відсіч силам ворога.

Окрім того, розпочалася індивідуальна підготовка бійців-строковиків та контрактників, які вперше підписали контракт. На загальновійськовому полігоні смт Черкаського із солдатами провели заняття з вогневої підготовки – зі стрілецької зброї, гранатометів і озброєння бронемашин. Особливу увагу приділили тим, хто служить нещодавно. Інструктажі проводять досвідчені контрактники, які пройшли бої у зоні АТО/ООС – як відомо, бригада “Холодний Яр” відзначилася в боях проти ворога найкращим чином.

Нагадаємо: 93-а ОМБр “Холодний Яп” – той самий підрозділ, за підле вбивство бійця з якого проросійські терористи отримали у відповідь перший бойовий удар турецького “Байрактара”, який спопелив ворожу гаубицю…