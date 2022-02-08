Українські війська проведуть навчання 10-20 лютого у різних регіонах держави

Українська армія 10-20 лютого буде проводити навчання у різних регіонах держави, аби підготуватися до ймовірного наступу російської армії.
Джерело: міністр оборони Олексій Резніков в ефірі програми “Свобода слова на ICTV” ввечері 7 лютого
Деталі: Резніков наголосив, що Росія поки ще не сформувала “ударного угруповання” біля кордонів України, але може сформувати його, “для цього їм знадобиться до місяця”.
Україна готує своє військо і проведе навчання паралельно з заявленими Росією та Білоруссю спільними навчаннями “Союзної держави”.
У них навчання будуть з 10 до 20 лютого. Українські Збройні сили теж працюють – і сьогодні у нас паралельно, дзеркально відбуваються вже навчання. Я назву місця, де вони будуть відбуватися. Це Рівне, Ковель, Овруч, Широкий Лан, Олешківські піски, Чугуїв, Чернігів, Суми, Одеса.
І це тільки полігони, а ще будуть окремі майданчики, де з 10-го до 20-го лютого відбуватимуться навчання українських Збройних сил із відпрацюванням можливості застосування українських і “Байрактарів”, і “Джавелінів”, і NLAW (легкого протитанкового озброєння – ред.), які ми нещодавно отримали від Королівства Британії”.