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У Києві провели навчання одночасно дев’яти батальйонів тероборони

Дата: 08.02.2022
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В Києві вперше провели навчання повного складу 112 бригади територіальної оборони, участь у яких одночасно взяли 9 батальйонів.

Джерело: повідомлення Департаменту муніципальної безпеки КМДА

Деталі: Навчання проходили у вихідні дні на території навчального центру, який КМДА визначила для тренувань.

5 лютого на десятьох навчальних майданчиках учасники одноденних зборів вивчали основи орієнтування на місцевості, принципи роботи радіообладнання та шифрування повідомлень, відпрацьовували індивідуальні бойові навички, тактику та домедичну допомогу в умовах ведення бою, навчалися основним принципам поводження з вибуховими пристроями.

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