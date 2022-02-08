У Києві провели навчання одночасно дев’яти батальйонів тероборони

В Києві вперше провели навчання повного складу 112 бригади територіальної оборони, участь у яких одночасно взяли 9 батальйонів.

Джерело: повідомлення Департаменту муніципальної безпеки КМДА

Деталі: Навчання проходили у вихідні дні на території навчального центру, який КМДА визначила для тренувань.

5 лютого на десятьох навчальних майданчиках учасники одноденних зборів вивчали основи орієнтування на місцевості, принципи роботи радіообладнання та шифрування повідомлень, відпрацьовували індивідуальні бойові навички, тактику та домедичну допомогу в умовах ведення бою, навчалися основним принципам поводження з вибуховими пристроями.