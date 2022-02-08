У колишній будівлі посольства в Києві відкриють музейно-культурний центр сучасного мистецтва

Наразі споруда законсервована і відключена від інженерних мереж, ідеться у відповіді ДП “Генеральна дирекція з обслуговування іноземних представництв” на інформаційний запит Укрінформу

“Домоволодіння на вул. Винниченка Володимира, 10 у Шевченківському районі м. Києва перебуває на балансі ДП “ГДІП”. З квітня 1992 року по березень 2012 року на території домоволодіння розміщувалося посольство Сполучених Штатів Америки в Україні.

З квітня 2012 року (після переїзду посольства у новозбудований комплекс) домоволодіння не використовувалося та було законсервоване і відключене від інженерних мереж”, – поінформували в ГДІП.