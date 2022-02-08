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У колишній будівлі посольства в Києві відкриють музейно-культурний центр сучасного мистецтва

Дата: 08.02.2022
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У будинку, де заплановано створити музейно-культурний центр сучасного мистецтва Івана Марчука, до 2012 року розміщувалось посольство США в Україні.

 

 “Домоволодіння на вул. Винниченка Володимира, 10 у Шевченківському районі м. Києва перебуває на балансі ДП “ГДІП”. З квітня 1992 року по березень 2012 року на території домоволодіння розміщувалося посольство Сполучених Штатів Америки в Україні.

З квітня 2012 року (після переїзду посольства у новозбудований комплекс) домоволодіння не використовувалося та було законсервоване і відключене від інженерних мереж”, – поінформували в ГДІП.

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