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Впевнена підготовка: у Києві, Одесі та інших містах України проходять масштабні вишколи для цивільних – з тактики, медицини і застосування зброї

Дата: 01.02.2022
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Понад 300 учасників взяло участь у великому вишколі з цивільної оборони, що пройшов на вихідних у Києві за ініціативи лідера Нацкорпусу Андрія Білецького та Громадського штабу оборони. В умовах, коли Росія продовжує стягувати війська й техніку до українських кордонів, кожен українець має бути готовим до оборони власного міста й своєї країни, наголошує сайт Національного корпусу.

Професійні інструктори з бойовим досвідом проводили тренування для киян з різним рівнем підготовки. Всі охочі мали можливість навчитись поводження зі зброєю, пройти заняття з тактики й медицини, проходження смуги перешкод, взяти участь у тренуванні з ведення бою у місті, а також відпрацювати техніку ведення засідок. Як це було – дивіться у відео від Нацкорпусу та слідкуйте за новинами.

Наступний вишкіл пройде у Києві вже на цьому тижні, 6 лютого. Вишкіл у Тернополі триває сьогодні, 1 лютого. Вишкіл у Одесі відбудеться 5 лютого. Також вишколи із максимальним залученням готових готових зі зброєю обороняти державу, триватимуть п усіх без винятку регіонах України.

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