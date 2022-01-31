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Американський сегмент Twitter відреагував на фейк про начебто невихід комп’ютерної гри S. T. A. L. K. E. R. 2 і підтримав українців

Дата: 31.01.2022
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Фейкова новина про те, що через ймовірне вторгнення РФ в Україну продовження гри S. T. A. L. K. E. R. 2, розробленої українською геймстудією GSC Game World, може не вийти, викликала хайп в американському сегменті Twitter.

Портал dev.ua поскролив стрічку мікроблогу і вибрав найцікавіші реакції.

Що найчастіше пишуть американські користувачі?
Користувачі цікавляться тим, як вступити до лав української армії і чи можна принести з собою зброю. Також юзери запевняють, що Хілларі Клінтон в такому випадку могла завдати ядерний удар по РФ, тоді як Байден цього робити не стане. Користувачі закликають направлятися до Києва і шукати військкомати, щоб приєднуватися до українських військових. Також запитують, чи потрібне знання української мови для того, щоб захищати Україну.

Є й такі, хто ніколи не грав в S. T. A. L. K. E. R., але готовий через затримку релізу гри поїхати в Україну.

Також в коментарях безліч фраз типу «Росія зайшла занадто далеко».

 

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