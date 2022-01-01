Футболіст з Черкас став гравцем англійського клубу “Евертон”

1 січня футбольний клуб «Евертон» (Ліверпуль, Англія) офіційно оголосив про трансфер гравця київського «Динамо» та збірної України Віталія Миколенка. Уродженець Черкас підписав із клубом контракт, який діятиме до літа 2026 року.

Стало відомо, скільки захисник Віталій Миколенко зароблятиме в англійському «Евертоні».

За даними британського журналіста Майка Паррі, 22-річний новачок «Евертона» отримуватиме 120 тисяч фунтів стерлінгів на тиждень, що приблизно дорівнює 6,25 млн фунтів стерлінгів на рік (або 7,4 млн євро на рік).

Таким чином, за 4,5 роки контракту Миколенко (якщо помножити на 52 тижні та на 4,5 роки) заробить 28 млн фунтів стерлінгів (або понад 33 млн євро). При цьому Паррі вказує підсумкову суму в 32 млн фунтів стерлінгів.

Sport.ua