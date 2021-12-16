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Сили спецоперацій готові “кошмарити” ворога на кожному метрі тимчасово окупованої території України

Дата: 16.12.2021
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У Силах спецоперацій ЗСУ готують сили спротиву на території всієї України

Окрім підготовки бійців Руху опору на тимчасово окупованих територіях, Сили спеціальних операцій Збройних сил України створюють аналогічні підрозділи по всій Україні.

Як зауважив командувач ССО генерал-майор Григорій Галаган в інтерв’ю Українському центру безпеки і співпраці, наразі  відсутність загрози вторгнення та подальшої ескалації з боку РФ  ніхто не гарантує.

“Ми повинні бути готові, в кожній області. В тих, які не є окупованими та в тих, які знаходяться під окупацією”, – наголосив він.

Для вирішення цих завдань, спецпризначенці організовують як власне ланки Руху опору, так і забезпечують проведення необхідних заходів та соцзахист людей, які беруть у ньому участь. Адже, ці завдання, згідно з новим законом (підписаний Президентом 29 липня цього року), належать ССО ЗСУ, для чого власне їх чисельність збільшується ще на тисячу бійців.

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