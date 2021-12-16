У Черкасах формують батальйон тероборони

З 1 січня 2022 року буде сформоване Регіональне управління «Північ» Сил територіальної оборони Збройних Сил України – до зони відповідальності увійдуть шість областей, включно з Черкащиною, повідомляє служба зв’язків з громадськістю оперативного командування «Північ». Відповідно до Закону України «Про основи національного спротиву» в державі будуть розгорнуті військові частини територіальної оборони (ТрО).

Черкаський об’єднаний міський територіальний центр комплектування та соціальної підтримки запрошує охочих на службу за контрактом у Черкаському батальйоні територіальної оборони, який формуватиметься до 15 січня 2022 року.

Перевага такої служби в тому, що військові служитимуть за місцем проживання. Запрошуються офіцери запасу, які мають досвід військової служби, а також військовозобов’язані та резервісти без досвіду служби, які матимуть змогу зайняти сержантські та солдатські посади.

При підписанні першого контракту виплачується грошова винагорода: офіцерам 23 930 грн, сержантам 21 537 грн, солдатам 19 144 грн.

Для отримання детальної інформації звертайтеся до Черкаського об’єднаного міського територіального центру комплектування та соціальної підтримки за адресою: м. Черкаси, вул. Хоменка, 19.