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На міжнародних змаганнях з метання молота переміг українець

Дата: 06.07.2021
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20-річний український легкоатлет Михайло Кохан з особистим рекордом виграв змагання з метання молота на Меморіалі Іштвана Дюлая в Секешфегерварі (Угорщина), який входить до золотої серії Континентального туру World Athletics.

Як повідомляє пресслужба Федерації легкої атлетики України, краща спроба Кохана – 80,78 метра – стала четвертим результатом сезону в світі, передає Укрінформ.

Позаду українця лишилися такі гранди з метання молота як бронзовий призер Олімпійських ігор, триразовий призер чемпіонатів світу й чинний чемпіон Європи поляк Войцех Новіцкі (80,58) і його співвітчизник, чотириразовий чемпіон світу Павел Файдек (78,78).

Основна програма на Меморіалі Іштвана Дюлая відбудеться 6 липня. Серед учасників змагань троє українців: Марина Бех-Романчук (стрибки в довжину), Андрій Проценко (стрибки у висоту) та Вікторія Ткачук (400 метрів з бар’єрами).

Зазначимо, що Михайло Кохан також візьме участь у молодіжному чемпіонаті Європи, який 8 липня почнеться в Таллінні (Естонія).

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