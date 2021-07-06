На міжнародних змаганнях з метання молота переміг українець

Як повідомляє пресслужба Федерації легкої атлетики України, краща спроба Кохана – 80,78 метра – стала четвертим результатом сезону в світі, передає Укрінформ.

Позаду українця лишилися такі гранди з метання молота як бронзовий призер Олімпійських ігор, триразовий призер чемпіонатів світу й чинний чемпіон Європи поляк Войцех Новіцкі (80,58) і його співвітчизник, чотириразовий чемпіон світу Павел Файдек (78,78).

Основна програма на Меморіалі Іштвана Дюлая відбудеться 6 липня. Серед учасників змагань троє українців: Марина Бех-Романчук (стрибки в довжину), Андрій Проценко (стрибки у висоту) та Вікторія Ткачук (400 метрів з бар’єрами).

Зазначимо, що Михайло Кохан також візьме участь у молодіжному чемпіонаті Європи, який 8 липня почнеться в Таллінні (Естонія).