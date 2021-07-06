Морська охорона ДПСУ пройшла бойове злагодження з кораблями НАТО

У міжнародних навчаннях “Сі Бриз-2021″ завершили фазу злагодження морської компоненти: міжнаціональні тактичні групи відпрацювали перший блок навчальних елементів під час виходу в море.

Джерело: Державна прикордонна служба України

Деталі: Передача вантажів, буксирування аварійного судна та висадки оглядових груп, формування ордерів кораблів, плавання в строях, сигналовиробництво та контроль цивільного судноплавства – основний перелік вправ, відпрацьованих перед другою частиною морської компоненти – вільною грою.

Також на виході з пункту базування учасники відпрацьовували елемент відбиття нападу швидкісних маломірних катерів, а у відповідному полігоні – артилерійські стрільби по надводній і повітряній цілям.

Традиційно у міжнародних тактичних групах керівництво різними навчальними елементами розподіляється серед учасників почергово.

Уже вдруге у таких масштабних маневрах флагман Морської охорони “Григорій Куроп’ятников” разом із кораблями потужних представників Військо-морських сил країн НАТО здійснював керівництво такими стратегічними епізодами, як стрільби, відбиття нападу на судна, а також типово прикордонними елементами – контроль цивільного судноплавства, сигналовиробництво.

“Григорій Куроп’ятников” входить у тактичну групу з есмінцем ВМС США “Росс”, патрульним кораблем королівського флоту Великої Британії OPV “Trent”, корветом ВМС Румунії “Contra-Amiral Horia Macellariu”, корветом ВМС Болгарії “Бодри”.

Корабель Морської охорони “Поділля” в тактичній групі з кораблями БО Грузії та ВМС ЗСУ виконували подібний перелік вправ, але в інших районах Чорного моря.