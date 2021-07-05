Українська легкоатлетка перемогла на світових змаганнях Діамантової ліги у Стокгольмі

Українська легкоатлетка Ярослава Магучіх перемогла на етапі Діамантової ліги у Стокгольмі (Швеція) у стрибках у висоту.
Магучіх з третьої спроби подолала висоту 2,03 м, що стало найкращим результатом цього сезону.
Другою і третьою стали представниці Австралії Нікола Макдермотт та Елеанор Паттерсон.
Крім цього, на цьому етапі Діамантової ліги українка Анна Рижикова зайняла третє місце у бігу на 400 метрів з бар’єрами, пробігши дистанцію за 52.96 секунд.
Таким чином Рижикова побила національний рекорд України, який тримався 17 років.
У свою чергу, Марина Бех-Романчук в Стокгольмі зайняла третє місце в стрибках у довжину з результатом 6,79 м.
У березні Ярослава Магучіх виграла золоту медаль зі стрибків у висоту на Чемпіонаті Європи 2021 з легкої атлетики в закритих приміщеннях, який проходив в Торуні (Польща). Тоді Магучіх взяла планку на висоті 2.00 м.
Діамантова ліга – серія легкоатлетичних стартів з 14 етапів, у яких за головний приз змагань борються представники 9 бігових та 7 технічних легкоатлетичних дисциплін, як у чоловіків та і у жінок.