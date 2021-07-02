Українська тенісистка відзначилася на турнірі Великого шолома Wimbledon у Лондоні

1 липня на тенісному турнірі Великого шолома Wimbledon, який проводять у Лондоні, українка Надія Кіченок разом із румункою Ралукою Олару здобули перемогу в першому колі парного розряду. Про це повідомляє видання “Гордон” з посиланням на сайт змагань.

Суперницями українсько-румунської пари були Лейла Фернандес із Канади та Анастасія Потапова з Росії. Поєдинок завершився з рахунком 2:6, 6:3, 8:6.

У другому колі сіяні 13-ми Кіченок і Олару зіграють із Сабріною Сантамарією зі США і Тамарою Зіданшек зі Словенії.

У парному розряді жіночого турніру на Wimbledon ще не грали в першому колі українки Людмила Кіченок (сестру Надії Кіченок заявлено в парі з Макото Ніномією з Японії) і Марта Костюк (з Оленою Остапенко з Латвії).

Людмила Кіченок і Костюк також гратимуть у міксті.

“Великий теніс України” зазначає, що українки проведуть 2 липня загалом п’ять поєдинків на Wimbledon.