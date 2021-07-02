Кожен десятий українець планує цього літа закордонний відпочинок

Близько 10% громадян України планують відпочивати за кордоном в 2021 році.

Про це свідчать результати опитування «Як планують відпочивати українці. Червень 2021», яке провів Київський міжнародний інститут соціології.

Дослідження показало, що станом на червень 48% українців планують відпочивати поза домом. При цьому кількість тих, хто не має можливості кудись поїхати сягає 23%. Ще 35% респондентів заявили, що цьогоріч, швидше за все, залишаться вдома.

Що стосується відпочинку в Україні, то, як правило, опитані обирають Карпати. Також чимало українців планують відпочивати на дачі або у заміському будинку.