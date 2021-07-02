Безпарашутне десантування і знешкодження мін: триває підготовка до активної фази “Сі Бриз-2021″

Продовжується підготовка багатонаціональних сил берегової компоненти до активної фази міжнародних військових навчань “Сі Бриз –2021″.
На полігоні морської піхоти продовжується підготовка багатонаціональних сил до активної фази українсько-американських навчань “Сі Бриз – 2021″.
Українські морські піхотинці ознайомили іноземних колег із засобами ураження, які використовуються у Збройних Силах України та розповіли про їх будову, тактично-технічні характеристики, прийоми та способи застосування.
У ході практичної частини були продемонстровані дії особового складу щодо порядку встановлення та зняття мінно-вибухових загороджень, їх маркування та обладнання. Окремо, присутніх було детально ознайомлено з мінно-вибуховими пристроями, які знаходяться на озброєнні у російських окупантів та які, всупереч Оттавській конвенції, ворог активно використовує в районі ООС.
Крім того, протягом дня підрозділи-учасники навчань відпрацьовували питання повітряно-десантної підготовки, а саме десантування безпарашутним способом та застосування протитанкових підрозділів.
Служба зв’язків з громадськістю
Командування Військово-Морських Сил
Збройних Сил України