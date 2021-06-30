﻿

Посол Швеції привітав переможну українську збірну з футболу: “Слава Україні! Героям слава!”

Дата: 30.06.2021
Автор:

Посол Швеції в Україні Тобіас Тіберг привітав у Twitter українську збірну, яка перемогла шведську команду в 1/8 фіналу Євро-2020, словами “Слава Україні, героям слава!”

Перед початком матчу посол “передбачив”, що переможуть жовто-блакитні (прапори України і Швеції жовто-блакитні – ред.)

До передбачення Тіберг долучив фото у формі української збірної.

Передісторія:

  • Збірна України в додатковий час обіграла команду Швеції з рахунком 2:1 та вперше в своїй історії вийшла в 1/4 Чемпіонату Європи з футболу.

Поделиться в соц. сетях

Share to LiveJournal
Share to Odnoklassniki
﻿

Напишіть відгук

Свіжий випуск

Газета 'Козацький край' номер 3 від сiчня 2021

дружні сайти

ТМ “Еко-Ферма”

Музейно-етнографічний комплекс “Дикий Хутір”

Світовий Конґрес Українців

Млини України

Млини України

Туристична компанія “Від Краю – до Краю”

Від краю до краю

© 2011-‘2021’.Вільне Козацтво Холодного Яру