Посол Швеції привітав переможну українську збірну з футболу: “Слава Україні! Героям слава!”

Посол Швеції в Україні Тобіас Тіберг привітав у Twitter українську збірну, яка перемогла шведську команду в 1/8 фіналу Євро-2020, словами “Слава Україні, героям слава!”

Перед початком матчу посол “передбачив”, що переможуть жовто-блакитні (прапори України і Швеції жовто-блакитні – ред.)

До передбачення Тіберг долучив фото у формі української збірної.

Передісторія:

Збірна України в додатковий час обіграла команду Швеції з рахунком 2:1 та вперше в своїй історії вийшла в 1/4 Чемпіонату Європи з футболу.