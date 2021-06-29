У “Сі Бриз – 2021″ задіяні військові 5 континентів: стартувала берегова компонента спільних навчань

У День 25-річчя Конституції України стартували наймасштабніші військові навчання “Сі Бриз”.

- Цього року участь у “Сі Бризі” беруть представники 5-ти континентів світу, це знак того що Україну підтримує весь цивілізований світ, – заявив командувач Військово-Морських Сил ЗС України контр-адмірал Олексій Неїжпапа, якого цитує пресслужба ВМС.

Після коротких урочистостей в Одесі, присвячених відкриттю навчань, перший день берегової компоненти українсько-американських навчань “Сі Бриз – 2021″ для особового складу десантно-штурмової роти окремого батальйону морської піхоти розпочався із стартом оцінювання щодо взаємосумісноті з підрозділам НАТО в рамках Концепції оперативних можливостей.

Так, на загальновійськовому полігоні “Олешківські піски” розпочались заходи у межах самооцінки 1-го рівня, які триватимуть п’ять днів. Оцінювання проводять дванадцять експертів НАТО з Німеччини, Канади, Чехії та Італії разом з представниками Збройних Сил України.

– Для мене та моєї команди велика честь знаходитись тут і оцінювати такий підрозділ, як ваш. Ми тут, щоб допомогти вам пройти усі кроки і стати взаємосумісними з підрозділами НАТО, – звертаючись до українських морських піхотинців, сказав підполковник ЗС Німеччини Бернард Холган.

Експерти НАТО перевірили укомплектованість підрозділу особовим складом, зброєю та технікою. Перевірили також адміністративні питання, засоби зв’язку, логістичне забезпечення тощо. Наступним етапом оцінки стане перевірка процесу прийняття військових рішень та виконання бойових завдань особовим складом десантно-штурмової роти.

Варто зазначити, що напередодні відбувся курс підготовки сертифікованих експертів з оцінки 1-го рівня за стандартами НАТО, який пройшли шість офіцерів морської піхоти ЗСУ. По завершенню самооцінки вони отримають відповідні сертифікати, і матимуть право проводити оцінку 1-го рівня будь-якого підрозділу країн або партнерів НАТО.