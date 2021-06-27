Есмінець 6-го флоту США Arleigh Burke USS Ross увійшов у Чорне море для спільних з Україною навчань

Американський ракетний есмінець Arleigh Burke USS Ross (DDG 71) увійшов у Чорне море для участі у спільних військових навчань з Україною, незважаючи на заклики Росії, повідомляють Патріоти України з посиланням на прес-службу Шостого флоту Сполучених Штатів.

Американський корабель озброєний ракетним і артилерійським озброєнням, серед якого протикорабельні ракети “Гарпун” і 90 ракетно-пускових установок “Томагавк”.

Есмінець повинен приєднатися до 31 корабля, які вже знаходяться в Чорному морі для участі у військових навчаннях Sea Breeze 21. Сценарій даних навчань розробили для того, щоб об’єднати збройні сили Європи, Північної і Південної Америк, Азії, Африки та Австралії.

Військові навчання проходитимуть на суші, в морі і в повітрі. При цьому будуть відпрацьовуватися протидія підводним човнам, наземні операції, знешкодження боєприпасів і протиповітряна оборона.

Повірений у справах Сполучених Штатів в Україні Христина Квін розповіла, що присутність американського ракетного есмінця в Чорному морі є демонстрацією підтримки для України з боку США, яка зараз як ніколи необхідна.

У шостому флоті акцентували, що Чорне море є важливим водним шляхом для стабільності і морської торгівлі у всій Європі і в цьому регіоні слід стримувати агресивних гравців, які прагнуть дестабілізувати ситуацію.