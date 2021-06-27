Фестиваль “Холодний Яр” чекає на патріотів!

2 липня 2021 року
9.00 — 13.00 — приїзд учасників, таборування в наметовому містечку
13.00 — відкриття першого фестивального дня
13.00 — 19.00 — експонування фотовиставок «Портрет Солдата» і «Сильні духом. Мами» (гутіркова локація)
13.00 — 19.00 — функціонування ярмарки майстрів, дитячого майданчику 13.00 — 18.00 — майстер-класи від майстрів
13.00 — 17.00 — гутіркова галявина (гутіркова локація):
13:00 — 13:40 поет і громадський діяч Сашко Обрій.
13:40 — 14:20 завідувачка відділу «Суботівського історичного музею» Надія Кукса.
14:20 — 15:00 кандидат історичних наук, дослідник національно-визвольного руху Юрій Митрофаненко.
15:00 — 15:40 генерал-лейтенант ЗСУ, командувач Десантно-штурмових військ (2015—2019), перший заступник керівника Антитерористичного центру при СБУ і керівник Антитерористичної операції на території Донецької та Луганської областей (2017). Герой України, Михайло Забродський.
15:40 — 16:20 відкриття виставки «Холодний яр — місце сили», відкриває Богдан Легоняк, завідуючий філіалом Холодний яр НІКЗ «Чигирин»
16:20 — 18:00 дискусія «Чи могли б ми виграти війну в 2014?». Модератор — Роман Кулик.
16.00 — 17.00 — турнір зі стрільби
17.30 — 24.00 — музична частина (велика сцена)
17.30 — 18.00 Теорія Простору
18:00 — 18:30 IMLA
18:30 — 19:00 Джеронімо
19:00 — 19:30 Red Sofa
19:30 — 20:30 Гармата
20:30 — 22:00 Тінь Сонця
22:00 — Карна
3 липня 2021 року
09.00 — руханка (спортивна локація)
10.00 — 18.00 — екскурсії: село Суботів та околиці, Чигирин, Холодний яр
10.00 — відкриття другого фестивального дня (знайомство з програмою на день)
10.00 — 19.00 — експонування фотовиставок «Портрет Солдата» і «Сильні духом. Мами» та інформаційних стендів Українського інституту національної пам’яті (гутіркова локація)
10.00 — 19.00 — функціонування ярмарки майстрів, дитячого майданчику
10.00 — 18.00 — турнір зі стрільби
10.00 — 16.00 турнір з міні-футболу (спортивна локація)
11.00 — 18.00 — майстер-класи від майстрів
11.30 — 17.00 — гутіркова галявина (гутіркова локація):
11:30 — 12:10 Олександр Зумбуліді, «Як ефективно боротись з наркотиками у вашому місті»
12:10 — 12:50 Наталія Чурікова, старша редакторка Української служби «Радіо Свобода» в Празі.
12:50 — 13:30 Юрій Сиротюк, директор центру «Українські студії стратегічних досліджень».
13:30 — 14:10 Василь Шкляр, письменник, батько українського бестселера.
14:10 — 14:50 Тарас Кремінь, Уповноважений із захисту державної мови.
14:50 — 15:30 Юрій Журавель, лідер гурту «От Вінта», художник, аніматор, актор і громадський діяч.
15:30 — 17:30 дискусія «Хто такий справжній український націоналіст?». Учасники: Дмитро Корчинський, Олександр Сич, Володимир В’ятрович, Євген Карась, Дмитро Кухарчук, Ігор Гузь. Модератор — Дмитро Савченко.
15.00 — 16.00 — трейловий забіг RunЯр
17.00 — 24.00 — музична частина (велика сцена):
17:20–17:50 Ловець снів
17:50–18:20 Lost message
18:20–18:50 69 кроків
18:50–19:20 Bud’more
19:20 — 20:00 Брати Станіслава
20:00 — 21:00 Пирятин
21:00 — 22:20 Юркеш
22:20 — Козак Систем
4 липня 2021 року
09.00 — руханка (спортивна локація)
09.00 — 14.00 — екскурсії: село Суботів та околиці, Чигирин, Холодний яр
10.00 — відкриття третього фестивального дня (знайомство з програмою на день)
10.00 — 12.00 — турнір ММА (спортивна локація)
10.00 — 19.00 — функціонування ярмарки майстрів, дитячого майданчику
10.00 — 19.00 — експонування фотовиставок «Портрет Солдата» і «Сильні духом. Мами» та інформаційних стендів Українського інституту національної пам’яті (гутіркова локація)
10.00 — 18.00 — турнір зі стрільби
11.00 — 18.00 — майстер-класи від майстрі11.00 — 16.00 — гутіркова галявина (гутіркова локація):
11:00 — 11:30 — Тетяна Власова, українська поетка, співачка, солістка рок-гурту VLASNA, громадська діячка
11:30 — 12:10 Юрій Руф, поет, власник бренду концептуального одягу «Гвер», громадський діяч, незмінний ведучий фестивалю Холодний Яр.
12:10 — 12:50 Роман Коваль, український громадський діяч, письменник, краєзнавець, дослідник історії Визвольної боротьби українського народу першої половини XX століття. Президент Історичного товариства «Холодний Яр».
12:50 — 13:30 Олександр Кликавка, першовідкривач пригоризонтної обсерваторії Безводівка, дослідник з астроархеології, засновник Всеукраїнського руху «Хранителі курганів».
13:30 — 14:10 засновники Літературного товариства імені Ярослава Потапенка
14:10 — 14:50 Наталка Позняк, журналістка, співробітниця УІНП
14:50 — 15:30 Тетяна Лишневець, керівниця проєктного відділу Українського культурного фонду
15.30 — 16.10 Василь Піддубний, доброволець російсько-української війни, письменник.
16.00 — 17.00 — фінал турніру з міні-футболу, нагородження учасників (спортивна локація)
16.00 — 22.00 музична програма (велика сцена):
16:00 — 16:20 Зграя
16:20 — 16:50 Хмарно з проясненнями
16:50 — 17:20 Silver Town
17:20 — 17:50 Yukra
18:00 — 19:00 Rosequit
19:00 — 20:00 Вій
20:00 — 21:00 Чумацький Шлях
21:00 — 22:30 Кому Вниз
Захід реалізується в межах партнерської програми «Культура.Туризм.Регіони» Українського культурного фонду, Програми USAID «Конкурентоспроможна економіка України» (USAID КЕУ), Державного агентства розвитку туризму.
За підтримки Українського культурного фонду, Управління у справах сім’ї, молоді та спорту Черкаської ОДА.