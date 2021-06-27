Фестиваль “Холодний Яр” чекає на патріотів!

2 липня 2021 року

9.00 — 13.00 — приїзд учасників, таборування в наметовому містечку

13.00 — відкриття першого фестивального дня 13.00 — 19.00 — експонування фотовиставок «Портрет Солдата» і «Сильні духом. Мами» (гутіркова локація) 13.00 — 19.00 — функціонування ярмарки майстрів, дитячого майданчику 13.00 — 18.00 — майстер-класи від майстрів

13.00 — 17.00 — гутіркова галявина (гутіркова локація): 13:00 — 13:40 поет і громадський діяч Сашко Обрій. 13:40 — 14:20 завідувачка відділу «Суботівського історичного музею» Надія Кукса. 14:20 — 15:00 кандидат історичних наук, дослідник національно-визвольного руху Юрій Митрофаненко. 15:00 — 15:40 генерал-лейтенант ЗСУ, командувач Десантно-штурмових військ (2015—2019), перший заступник керівника Антитерористичного центру при СБУ і керівник Антитерористичної операції на території Донецької та Луганської областей (2017). Герой України, Михайло Забродський. 15:40 — 16:20 відкриття виставки «Холодний яр — місце сили», відкриває Богдан Легоняк, завідуючий філіалом Холодний яр НІКЗ «Чигирин» 16:20 — 18:00 дискусія «Чи могли б ми виграти війну в 2014?». Модератор — Роман Кулик.

16.00 — 17.00 — турнір зі стрільби

17.30 — 24.00 — музична частина (велика сцена) 17.30 — 18.00 Теорія Простору 18:00 — 18:30 IMLA 18:30 — 19:00 Джеронімо 19:00 — 19:30 Red Sofa 19:30 — 20:30 Гармата 20:30 — 22:00 Тінь Сонця 22:00 — Карна

3 липня 2021 року 09.00 — руханка (спортивна локація) 10.00 — 18.00 — екскурсії: село Суботів та околиці, Чигирин, Холодний яр 10.00 — відкриття другого фестивального дня (знайомство з програмою на день) 10.00 — 19.00 — експонування фотовиставок «Портрет Солдата» і «Сильні духом. Мами» та інформаційних стендів Українського інституту національної пам’яті (гутіркова локація) 10.00 — 19.00 — функціонування ярмарки майстрів, дитячого майданчику 10.00 — 18.00 — турнір зі стрільби 10.00 — 16.00 турнір з міні-футболу (спортивна локація) 11.00 — 18.00 — майстер-класи від майстрів

11.30 — 17.00 — гутіркова галявина (гутіркова локація): 11:30 — 12:10 Олександр Зумбуліді, «Як ефективно боротись з наркотиками у вашому місті» 12:10 — 12:50 Наталія Чурікова, старша редакторка Української служби «Радіо Свобода» в Празі. 12:50 — 13:30 Юрій Сиротюк, директор центру «Українські студії стратегічних досліджень». 13:30 — 14:10 Василь Шкляр, письменник, батько українського бестселера. 14:10 — 14:50 Тарас Кремінь, Уповноважений із захисту державної мови. 14:50 — 15:30 Юрій Журавель, лідер гурту «От Вінта», художник, аніматор, актор і громадський діяч. 15:30 — 17:30 дискусія «Хто такий справжній український націоналіст?». Учасники: Дмитро Корчинський, Олександр Сич, Володимир В’ятрович, Євген Карась, Дмитро Кухарчук, Ігор Гузь. Модератор — Дмитро Савченко.

15.00 — 16.00 — трейловий забіг RunЯр

17.00 — 24.00 — музична частина (велика сцена): 17:20–17:50 Ловець снів 17:50–18:20 Lost message 18:20–18:50 69 кроків 18:50–19:20 Bud’more 19:20 — 20:00 Брати Станіслава 20:00 — 21:00 Пирятин 21:00 — 22:20 Юркеш 22:20 — Козак Систем

4 липня 2021 року 09.00 — руханка (спортивна локація) 09.00 — 14.00 — екскурсії: село Суботів та околиці, Чигирин, Холодний яр 10.00 — відкриття третього фестивального дня (знайомство з програмою на день) 10.00 — 12.00 — турнір ММА (спортивна локація) 10.00 — 19.00 — функціонування ярмарки майстрів, дитячого майданчику 10.00 — 19.00 — експонування фотовиставок «Портрет Солдата» і «Сильні духом. Мами» та інформаційних стендів Українського інституту національної пам’яті (гутіркова локація) 10.00 — 18.00 — турнір зі стрільби 11.00 — 18.00 — майстер-класи від майстрі11.00 — 16.00 — гутіркова галявина (гутіркова локація):

11:00 — 11:30 — Тетяна Власова, українська поетка, співачка, солістка рок-гурту VLASNA, громадська діячка 11:30 — 12:10 Юрій Руф, поет, власник бренду концептуального одягу «Гвер», громадський діяч, незмінний ведучий фестивалю Холодний Яр. 12:10 — 12:50 Роман Коваль, український громадський діяч, письменник, краєзнавець, дослідник історії Визвольної боротьби українського народу першої половини XX століття. Президент Історичного товариства «Холодний Яр». 12:50 — 13:30 Олександр Кликавка, першовідкривач пригоризонтної обсерваторії Безводівка, дослідник з астроархеології, засновник Всеукраїнського руху «Хранителі курганів». 13:30 — 14:10 засновники Літературного товариства імені Ярослава Потапенка 14:10 — 14:50 Наталка Позняк, журналістка, співробітниця УІНП 14:50 — 15:30 Тетяна Лишневець, керівниця проєктного відділу Українського культурного фонду 15.30 — 16.10 Василь Піддубний, доброволець російсько-української війни, письменник. 16.00 — 17.00 — фінал турніру з міні-футболу, нагородження учасників (спортивна локація)

16.00 — 22.00 музична програма (велика сцена): 16:00 — 16:20 Зграя 16:20 — 16:50 Хмарно з проясненнями 16:50 — 17:20 Silver Town 17:20 — 17:50 Yukra 18:00 — 19:00 Rosequit 19:00 — 20:00 Вій 20:00 — 21:00 Чумацький Шлях 21:00 — 22:30 Кому Вниз

Захід реалізується в межах партнерської програми «Культура.Туризм.Регіони» Українського культурного фонду, Програми USAID «Конкурентоспроможна економіка України» (USAID КЕУ), Державного агентства розвитку туризму.