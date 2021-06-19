Історик, журналіст і письменник Вахтанг Кіпіані отримав високу Шевченківську відзнаку в Каневі

Відомий історик, журналіст і громадський діяч, автор книг «Зродились ми великої годи…»: ОУН і УПА», «Справа Василя Стуса» та ін. Вахтанг Кіпіані отримав відзнаку Фонду Тараса Шевченка – йому її вручили у суботу, 19 червня в Каневі, на Тарасовій горі.

«Спокійно ставлюся до нагород і відзнак, але цей диплом від родини Тараса Шевченка – особливий», – відгукнувся про нагороду Кіпіані, розмістивши на своїй фейсбук-сторінці відповідне фото.

Відзнака Фонду Тараса Шевченка, за підписом Людмили Красицької, очільниці Фонду, представниці роду Шевченків, на відміну від подібних нагород, не супроводжується «конвертом» – тобто, не підкріплена фінансово. Проте є високошанованою серед літераторів, митців та істориків.

Довідка

Премія «В своїй хаті своя й правда, і сила, і воля» — заснована 1994 року Всеукраїнським благодійним культурно-науковим фондом імені Т. Г. Шевченка.

Премія присуджується щорічно за багаторічний подвижницький або вагомий внесок у відродження та розбудову Української держави трьом номінантам — двом з України, одному з-за кордону.

Подання на здобуття премії можуть вноситись громадськими організаціями, творчими колективами та іншими об’єднаннями. Право висунення на здобуття премії має також правління Фонду. Самовисунення не допускається

Лауреати премії оголошуються в ЗМІ до 22 травня. Дипломи урочисто вручають лауреатам особисто на могилі Тараса Шевченка в м. Канів у поминальну суботу напередодні свята Святої Трійці.