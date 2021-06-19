Білий дім заявляє: повідомлення ЗМІ про нібито “припинення” поставок зброї США Україні – вигадка

Прес-секретар Білого дому Джен Псакі офіційно спростувала повідомлення ЗМІ про нібито припинення виділення США військової допомоги Україні.

“Думка про те, що ми стримуємо допомогу Україні у сфері безпеки, – це нонсенс. Буквально минулого тижня, напередодні саміту США-Росія, ми надали пакет допомоги у сфері безпеки на суму $150 млн, зокрема летальну допомогу. Тепер ми надали всю суму, виділену Конгресом у рамках ініціативи допомоги Україні у сфері безпеки”, – сказала Псакі в заяві, опублікованій на сайті Білого дому в суботу.

Вона зазначила, що за два дні до саміту президент Байден виступив на сцені перед усім світом у НАТО і сказав, що США продовжать робити так, щоб Україна “мала можливість продовжувати протистояти фізичній агресії Росії”.

“Ми також підготували резервні фонди на випадок подальшого вторгнення Росії в Україну. Як президент Байден безпосередньо сказав президенту Путіну, ми будемо непохитно підтримувати суверенітет і територіальну цілісність України”, – наголосила прес-секретар.

Раніше видання Politico з посиланням на чотири джерела, знайомі з ситуацією, повідомило, що Білий дім тимчасово заморозив виділення Україні пакету військової допомоги, яка, як планувалося спочатку, стала б відповіддю на розгортання російських військ біля України.

За даними джерел видання, вартість планованого пакету допомоги, включно з летальним озброєнням, становить до $100