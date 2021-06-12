У цьогорічних навчаннях “Sea Breeze” візьмуть участь військові рекордної кількості держав

Спільні з НАТО військові навчання “Sea Breeze-2021″ заплановані на період з 28 червня по 10 липня.

До участі в навчаннях планується залучити понад 30 кораблів, 30 літальних апаратів у морському і повітряному компоненті та більш як 1400 військовослужбовців підрозділів різних країн – у сухопутному. Також до навчання буде залучено органи інших військових формувань, видів та родів Збройних сил України, правоохоронні органи тощо.

Цьогорічні навчання “Sea Breeze-2021″ об’єднають рекордну кількість держав-учасниць, а саме 27 країн, які залучать свої підрозділи, екіпажі кораблів та літаків. Крім того, у навчанні планують взяти участь спостерігачі з 35 країн.