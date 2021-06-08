На Евересті, найвищій вершині світу, розгорнули український прапор і вперше – прапор байкерів “Тарасової гори”

Українські альпіністи з київського туристичного клубу “Кулуар” здійснили сходження на найвищу вершину світу – гору Еверест у Гімалаях.
Сходження звершено з боку Непалу в перші дні літа – попри сильний снігопад у горах і шалені пориви вітру до 50 км/год.
Прес-секретар “Кулуару” Яна Ростем розповіла цікаві деталі про команду сходження, кістяк якої складали українці, проте були й представники інших національностей: “Наталія Владикіна стала першою киянкою на Евересті, п’ятою українкою, яка піднялась на Еверест. Віталій Хінензон – перший таджик на Евересті. Сергій Денисенко – перший узбек на Евересті з непальського боку… Тарас Позній – перша людина в світі, яка занесла криптовалюту на Еверест. Дмитро Семеренко – перший дніпрянин на Евересті…”
Після повернення в Україну, з аеропорту “Бориспіль” лікарка з Києва Наталія Владикіна, отримавши диплом рекордсменки Національної книги рекордів України, першим ділом відправила фото учасникам мотофестивалю “Тарасова гора” на Черкащині, який цього дня саме завершувався. Вона сама – байкер і, очевидно, лише погода в Гімалаях завадила їй вчасно потрапити на фест.
Втім, на відправленому фото – підтвердження того, що й на Евересті вона згадувала друзів-байкерів: на найвищій вершині світу розгорнула прапор мотофестивалю “Тарасова гора” з гаслом про Черкащину, як про “місце сили”…
Андрій КРАВЕЦЬ, фото з фейсбук-сторінок учасників сходження на Еверест
Довідка
Найвища вершина світу, що находиться у Гімалаях на кордоні Китаю і Непалу, має три різних назви. Одна з них, “Джомолунгма” у перекладі з тибетської означає “Мати Всесвіту” і присвячена богині Шераб Чжаммі. Непальська назва вершини — “Сагарматха” — означає “Вершина неба”.
Найбільш відома і розповсюджена у Європі назва вершини Еверест - на честь сера Джорджа Евереста (1790—1866 рр.), керівника геодезичної служби Британської Індії у 1830-1843 рр. Цю назву запропонував 1856 року наступник Дж. Евереста — Ендрю Во. Це зробили одночасно з публікацією результатів роботи його співробітника, Р. Сікдара, який 1852 року вперше виміряв висоту «Піка XV» і довів, що він є найвищим у регіоні та в усьому світі.