На Евересті, найвищій вершині світу, розгорнули український прапор і вперше – прапор байкерів “Тарасової гори”

Українські альпіністи з київського туристичного клубу “Кулуар” здійснили сходження на найвищу вершину світу – гору Еверест у Гімалаях.

Сходження звершено з боку Непалу в перші дні літа – попри сильний снігопад у горах і шалені пориви вітру до 50 км/год.

Прес-секретар “Кулуару” Яна Ростем розповіла цікаві деталі про команду сходження, кістяк якої складали українці, проте були й представники інших національностей: “Наталія Владикіна стала першою киянкою на Евересті, п’ятою українкою, яка піднялась на Еверест. Віталій Хінензон – перший таджик на Евересті. Сергій Денисенко – перший узбек на Евересті з непальського боку… Тарас Позній – перша людина в світі, яка занесла криптовалюту на Еверест. Дмитро Семеренко – перший дніпрянин на Евересті…”

Після повернення в Україну, з аеропорту “Бориспіль” лікарка з Києва Наталія Владикіна, отримавши диплом рекордсменки Національної книги рекордів України, першим ділом відправила фото учасникам мотофестивалю “Тарасова гора” на Черкащині, який цього дня саме завершувався. Вона сама – байкер і, очевидно, лише погода в Гімалаях завадила їй вчасно потрапити на фест.

Втім, на відправленому фото – підтвердження того, що й на Евересті вона згадувала друзів-байкерів: на найвищій вершині світу розгорнула прапор мотофестивалю “Тарасова гора” з гаслом про Черкащину, як про “місце сили”…

Андрій КРАВЕЦЬ, фото з фейсбук-сторінок учасників сходження на Еверест

Довідка

Найвища вершина світу, що находиться у Гімалаях на кордоні Китаю і Непалу, має три різних назви. Одна з них, “Джомолунгма” у перекладі з тибетської означає “Мати Всесвіту” і присвячена богині Шераб Чжаммі. Непальська назва вершини — “Сагарматха” — означає “Вершина неба”.