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Мотофест “Тарасова гора-2021″: українські вишиванки, білоруський прапор і екзотичні байки з усього світу (фоторепортаж)

Дата: 07.06.2021
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На Черкащині відревів двигунами мотофестиваль “Тарасова гора”, який цьогоріч проходив вже 19-й раз.

Розповідати про те, якою була програма фестивалю 3-6 червня, які музичні гурти виступали і т. д. не будемо – бо хто хотів, той все це бачив на власні очі. Натомість, “Козацький край” вирішив поділитися з читачами фото, зібраними від учасників на офіційних сторінках мотофестивалю у соцмережах.

Якщо ви  побачите на цих світлинах співака Віктора Павліка – вам не здалося, бо він приїздив на Черкащину “пофестивалити” разом з дружиною… А от хто під балаклавою із принтом-вусами Шевченка на ній – не вгадаєте, але сама ідея таких балаклав – знаменитого київського художника Андрія Єрмоленка, який, зокрема, створив шеврони для “кіборгів”, батальйонів “Черкаси” і “Донбас” та інші потужні речі, з-за яких його люто ненавидять вороги України… Якщо над байкерським фургоном роздивитесь біло-червоно-білий прапор, то це – той самий, який офіційно заборонений у сусідній Білорусі як символ боротьби білорусів за свої права…   Мотоцикли з Америки, Європи і Японії – тут, звісно, не в дивину, але цьогоріч було дуже багато і ретро- та навіть саморобних байків.

Живі фото учасників фестивалю з 5 країн світу – у цій підбірці. На одній зі світлин – навіть ексклюзив “польоту” байкера вниз головою у кущі під час перегонів ретро-мотоциклів. На щастя,  у цьому випадку, все закінчилося добре – втім, українські байкери ніколи не боялися ризикувати. Не даремно  ж гаслом цьогорічного фестивалю його організатор, Ашот Арушанов, обрав слова: “Якби Тарас Шевченко був живий – він був би байкером…”

Петро ДОБРО, фото Юрія БОНДАРЕНКА з Facebook мотофесту “Тарасова гора”

 

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