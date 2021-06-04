4 червня – День пам’яті дітей, які загинули від збройної агресії Росії

Верховна рада встановила нову пам’ятну дату – День пам’яті дітей, які загинули від збройної агресії Росії. За відповідний проєкт постанови №5343 на засіданні 1 червня проголосували 308 народних депутатів. День пам’яті дітей, загиблих в результаті збройної агресії РФ проти України, віднині буде відзначатися щорічно 4 червня.

Місцевим органам виконавчої влади доручено вшанувати на місцевому рівні пам’ять дітей, які загинули в результаті збройної агресії Росії, шляхом найменування навчальних закладів, установ додаткової освіти, топонімічних об’єктів.

«Державному комітету телебачення і радіомовлення організувати тематичні теле- і радіопередачі, присвячені пам’яті дітей, загиблих в результаті збройної агресії Російської Федерації проти України», – йдеться в проекті.

Нагадаємо, за даними Офісу генпрокурора, на Донбасі з початку збройного конфлікту загинули 34 дитини. Ще сто отримали поранення.