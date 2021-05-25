Художник з Балтики оригінально прорекламував козацьку Хортицю

Чудовим малюнком, який швидко став популярним у соцмережах, прорекламував Запоріжжя і Хортицю художник Нікіта Тітов.

Розмістивши його на своїй сторінці у Facebook, митець підписав малюнок як “Дух козака повертає Дух козацтва” і зазначив:

“Повернувся із Запоріжжя, сповнений вражень від людей і цього міста. Хортиця – взагалі космічний простір, від багатьох чув одну фразу: “Місце сили” – і це не перебільшення. Перебуваючи там, відчуваєш, що ніби з ніг росте коріння, воно проростає глибоко в цю землю і йти звідти взагалі не хочеться. Місце магічне і містичне, друзі говорили, що по ночах там навіть стає трохи моторошно, є відчуття, що духи цієї землі зовсім поруч.

Саме тому все більше дивуєшся, як в такому місті можуть жити “які різниці і мижбрати”, адже навіть я, дядько з Балтики, відчуваю себе там нащадком тих давніх традицій.

Коротше, хто ще не був у Запоріжжі, треба їхати, треба відчути це на собі! Бо це сила!”