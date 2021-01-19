До ювілею Лесі Українки Нацбанк вводить у обіг срібні монети

Національний банк із 21 січня 2021 року вводить в обіг пам’ятну монету “До 150-річчя від дня народження Лесі Українки”.

Про це повідомляє прес-служба НБУ.

Срібна монета номіналом 20 грн присвячена українській поетесі, драматургу, перекладачці, літературному критику і громадській діячці – Лесі Українці (Ларисі Петрівні Косач).

“Леся Українка – одна з найвидатніших українських митців слова. Багатогранний талант письменниці виявився в найрізноманітніших жанрах – ліриці, епосі, драмі, прозі, публіцистиці. Її творчість сповнена глибоких патріотичних почуттів до України”, – додали в НБУ.

На аверсі монети розміщені: угорі напис УКРАЇНА, праворуч від якого малий Державний Герб України; та композиція, що символізує яскравий, емоційний, багатий світ поезії Лесі Українки: ліворуч на дзеркальному тлі – стилізовані під свічі образи чоловіка та жінки; праворуч – ключ журавлів, над яким номінал та рік карбування монети 20/ГРИВЕНЬ/ 2021.

“На реверсі монети на тлі стилізованих гілок із листям зображено портрет Лесі Українки; ліворуч – роки життя 1871/1913; написи: ЛЕСЯ/ УКРАЇНКА (під портретом), Л. КОСАЧ-КВІТКА/ (В ЛІТЕРАТУРІ ЛЕСЯ УКРАЇНКА) (факсиміле Лесі Українки)”, – йдеться у повідомленні.

Художники: Володимир Таран, Олександр Харук, Сергій Харук. Скульптори: Роман Чайковський, Володимир Атаманчук.

Маса дорогоцінного металу в чистоті: 62,2 г. Тираж: 2500 шт.