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У Австрії виявлено найдавнішу (1594 року) книгу про українських козаків

Дата: 27.12.2020
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Перша книга про українських козаків вийшла 1594 року в Австрії. 

Як передає Укрінформ, про це у Фейсбуці написав доктор історичних наук, директор Науково-дослідного інституту козацтва імені Степана Бандери Тарас Чухліб.

“Український вчений-історик Богдан Березенко віднайшов у австрійській бібліотеці унікальну книгу-брошуру під назвою Die Kossäcken mit hilff der Moldaur und Moscawitter in Podolia 26 000… Wiin, 1594. У книзі “Козаки за допомогою молдаван та московитів на Подолії…” йдеться про участь Війська Запорозького у війні Австрійського цісарства з Османською імперією у 1593-1606 роках. Розкривається участь 26-тисячного українського війська за участю молдавських вояків і донських козаків як союзників Австрії”, – зазначив науковець.

Як відомо, українці билися з підрозділами Кримського ханства та Османської імперії на Поділлі, а також в Угорщині. Об’єднане військо на чолі з полковником Війська Запорозького Северином Наливайком отримало ряд перемог над османами і ординцями.

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