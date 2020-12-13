Укрпошта ввела y обіг поштову марку «Синій бик» з картиною Марії Примаченко

Укрпошта ввела y обіг поштову марку із картиною Марії Примаченко «Синій бик» (1947 р.).

Про це повідомили у пресслужбі Укрпошти.

Тираж марки – 150 000 примірників. Номінальна вартість – V (еквівалент 9 гривень), що відповідає тарифу на пересилання простого листа масою до 50 г в межах України. До поштової марки випущено конверт «Перший день» і виготовлено штемпель спецпогашення «З Новим 2021 роком! Рік бика».

«Образи Марії Примаченко наповнені символами природної енергії. Тепер вони інтегровані у поштову марку і доповнюють додатковим змістом листи, які люди відправляють один одному. Ми раді, що колаборація з Укрпоштою дає можливість нагадати українцям про багатий творчий спадок, який талановита мисткиня залишила після себе. Марія Примаченко створила цілий світ дивовижних звірів, але саме “Синій бик” був обраний як символ 2021 року. Приємно бути причетним до проєкту, результатом якого стало народження нової символічної марки», – генеральний продюсер Art Nation Едуард Ахрамович.

Укрпошта не вперше випускає поштові марки, присвячені творчості мисткині. У 1999 році національний поштовий оператор ввів в обіг зчіпку з двох марок «Гороховий звір», «Дикий чаплун» та купоном із портретом Марії Примаченко.

Довідка

Марія Примаченко (1909–1997) – народна художниця, майстер українського «наївного мистецтва». Найбільш впізнаваною є її унікальна «звірина серія» – казкові звірі з людськими рисами, монстри із роззявленими пащами, райські птахи – таким був фантастичний світ художниці. Цим роботам не має аналогів ні у вітчизняному, ні у світовому мистецтві. Її картини полонили уяву навіть Пабло Пікассо. У доробку художниці понад 900 унікальних картин, які виставлялися в Парижі, Монреалі, Празі, Варшаві, Софії. 2009 рік за рішенням ЮНЕСКО було визнано роком Марії Примаченко.