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У щойно відкритій після реставрації Андріївській церкві Києва – урочиста Літургія за участі представника Вселенського Патріарха

Дата: 13.12.2020
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Екзархи Вселенського Патріарха в Україні 13 грудня звершують богослужіння в Андріївській церкві Києва, яку вперше відкрили після 11-річної реставрації.

У неділю 13 грудня о 9:00 в Андріївському храмі (Київ, Андріївський узвіз, 23) почалася урочиста Літургія, яку очолює особливий представник Вселенського Патріарха Варфоломія – митрополит Гальський Еммануїл (Адамакіс) у співслужінні Екзарха (посла) Вселенського Патріарха Варфоломія в Україні – єпископа Команського Михаїла (Аніщенка) з нагоди завершення 11-річної реставрації Андріївської церкви, яка тепер стане головним храмом Ставропігії, тобто представництва Вселенської Патріархії в Україні.

Близько 12:00 на сходах Андріївської церкви відбудеться брифінг представників Вселенської Патріархії: митрополита Гальський Еммануїла та єпископа Команського Михаїла, щодо роботи Ставропігії Вселенського Патріарха в Україні.

Урочисте богослужіння завершиться коротким концертом духовної музики у виконанні гурту «Хорея козацька» під керівництвом Тараса Компаніченка.

Джерело: Укрінформ

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