МВС України отримає чергову партію французьких вертольотів

Чергова партія з трьох нових вертольотів Airbus H225 Super Puma готується до перельоту до України з бази у Румунії.

Про це повідомляє Український мілітарний портал.

Як зазначено, борти вертольотів додатково були обладнані пилозахисними пристроями. Борт для ДСНС обладнали ще й компактною мультисенсорною гіроскопічною системою спостереження FLIR UltraFORCE 350.

Системою спостереження FLIR призначена для виконання програм повітряної безпеки, бойових дій, патрулювання, спостереження, розвідки, пошуку та порятунку.

Відзначається, що в рамках Міжурядової угоди між Україною та Францією передбачається отримання для єдиної системи авіаційної безпеки та цивільного захисту 55 вертольотів виробництва компанії Airbus. Усі придбані вертольоти надійдуть до структур МВС (Нацполіція, ДСНС, Нацгвардія).