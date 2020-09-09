Фільм “Чорний ворон” – відтепер у вільному онлайн-доступі

Відтепер “Чорний ворон” доступний онлайн. Фільм, який відтворює одну зі сторінок української історії — боротьбу українських повстанців проти радянської влади у 1920-х роках, можна безкоштовно переглянути на Youtube телеканалу “1+1″.

Історична драма режисера Тараса Ткаченко створена за мотивами однойменного роману-бестселеру Василя Шкляра, в основу якого покладені історичні документи, зокрема, із розсекречених архівів КДБ.

Події фільму розгортаються у 1922 році. Історія життя та кохання Івана на прізвисько Ворон, колишнього офіцера армії УНР, який став учасником повстанського руху часів Холодноярської республіки. Непереборна жага українців до волі не дає головному герою залишатись осторонь важливих подій, які розгортаються в його селі. Тому він свідомо та відважно жертвує сімейним затишком і починає запеклу боротьбу за незалежність рідної землі, майбутнє українців і власної родини.

Дивіться фільм “Чорний ворон” онлайн безкоштовно на Youtube телеканалу “1+1″.