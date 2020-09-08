Бойовика “ЛНР”, затриманого під час спроби теракту на “Азоті”, засуджено до 10 років позбавлення волі

Затриманому бойовику “ЛНР”, який готував теракт на хімічному заводі “Сєвєродонецьке об’єднання АЗОТ”, суд призначив десять років позбавлення волі.

Про це повідомила пресслужба Офісу генерального прокурора.

Так, прокурори довели в суді вину громадянина України, який на виконання завдання кураторів з ФСБ намагався вчинити диверсію на території приватного акціонерного товариства “Сєвєродонецьке об’єднання АЗОТ”.

“Сєвєродонецький міський суд Луганської області визнав його винним у готуванні до вчинення диверсії, незакінченому замаху на державну зраду, посяганні на територіальну цілісність і недоторканність України, участі у діяльності не передбаченого законом збройного формування та придбанні бойових припасів без передбаченого законом дозволу та за сукупністю злочинів призначив покарання у вигляді 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна”, – йдеться у повідомленні.

Прокурори в суді довели, що чоловік проходив військову службу у лавах так званої “народної міліції ЛНР” та з 2018 року був завербований співробітниками ФСБ РФ.

Виконуючи поставлене росіянами завдання щодо вчинення диверсії на території Луганської області, він перетнув лінію розмежування та прибув до м. Сєвєродонецька.

В місті бойовик дістав із заздалегідь підготованого сховища 2 постріли до РПГ-22. Диверсант планував здійснити підрив двох резервуарів з аміаком на території ПрАТ “Сєвєродонецьке об’єднання АЗОТ”, яке віднесено до об’єктів 1 ступеня хімічної небезпеки.

“Метою диверсії було спричинення екологічної катастрофи та масове знищення мешканців Луганської області”, – зазначили в ОГПУ.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснювалося слідчими 3 управління Головного управління СБУ в Донецькій та Луганській областях.

В Офісі генпрокурора відзначили, що на даний час вирок суду не набрав законної сили, оскільки триває строк апеляційного оскарження – 30 днів з дня проголошення вироку.

Нагадаємо, у липні цього року в Луганській області правоохоронці затримали проросійського бойовика, який планував здійснити диверсію.

Найманця затримано «на гарячому» під час спроби вилучення засобів вчинення диверсії, 2 гранатометів РПГ – 22 із гранатами до них, із заздалегідь підготовленого ворогом схрону.

Контррозвідники встановили, що на виконання завдання своїх кураторів з російської спецслужби зловмисник мав здійснити диверсійний акт, підірвавши цистерни з аміаком ємністю 3 500 тонни на території ПАТ «Сєвєродонецьке об’єднання Азот».

За інформацією оперативників та слідчих СБУ, затриманий є мешканцем тимчасово окупованого міста Ровеньки. З 2014 року він брав участь у бойових діях проти сил АТО/ООС. Згодом був залучений представниками ФСБ РФ до негласної співпраці.

За даними експертів, пошкодження цистерн могло призвести до екологічної катастрофи та загибелі людей.

Операція по затриманню диверсанта проводилась Департаментом контррозвідки СБ України спільно з співробітниками Головного Управління СБ України в Донецькій та Луганській областях, Управлінь СБУ в Черкаській та Хмельницькій областях, під процесуальним керівництвом прокуратури Луганської області.