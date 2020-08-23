Знаменитий Сталевар у Маріполі на Донеччині – із синьо-жовтим прапором…

У Маріуполі до Дня Державного Прапора та Дня Незалежності України на монументі «Сталевар» на в’їзді в Маріуполь вперше підняли синьо-жовтий національний символ.

Про це пише Сайт міста Маріуполя ( 0629), передають Патріоти України.

Як відзначається, для 10-метрового сталевара підготували великий стяг розміром два на три метри. Державний прапор на пам’ятнику вивішували за допомогою автовишки.

Прикрашати до свят десятиметрового сталевара вже стало доброю маріупольської традицією. До Дня вишиванки його прикрасили сорочка з унікальним приазовських орнаментом. Взимку оберіг Маріуполя утеплили вовняним шарфом з автентичним орнаментом українського Приазов’я.