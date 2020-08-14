Стартував конкурс “Книга року ВВС”-2020

Щорічний конкурс “Книга року ВВС” почався з публічної віртуальної дискусії “Чи замінять серіали читання романів?”

Колишній міністр економічного розвитку Тимофій Милованов та директорка Мистецького Арсеналу Олеся Островська-Люта спілкувались у Мистецькому Арсеналі у Києві. Модерував розмову телеведучий та член журі “Книги року ВВС” Вадим Карп’як.

Опублікована на сайті BBC News Україна полеміка стала своєрідним стартом для заявок на участь у літературному конкурсі BBC, який представлений у партнерстві з Культурною програмою Європейського банку реконструкції та розвитку (ЄБРР).

Чому ми читаємо книги в добу інтернету і телесеріалів? Щоб розважитися чи навчитися чомусь? А може, тому, що фраза “я багато читаю” досі викликає повагу?

Під час дискусії, яка вже певний час триває в українському публічному просторі, Тимофій Милованов якось заявив, що читання книг втратило свою навчальну функцію і зараз є лише розвагою для меншості. Йому опонує Олеся Островська-Люта, яка стверджує, що література постійно навчає читача, і поки зарано говорити, що бібліотеки віджили своє.

Дискусія між Миловановим та Островською ознаменувала початок щорічної літературної премії, яка відзначає найкращі художні твори та есеї українською мовою у трьох номінаціях – Книга року ВВС, Дитяча Книга року ВВС та Книга року ВВС – Есеїстика.

Головна редакторка BBC News Україна Марта Шокало пояснює: “Традиційний конкурсний цикл мав початися у травні в Києві, на Міжнародному фестивалі “Книжковий арсенал”. І хоч пандемія змусила нас змінити плани, вона також зробила цьогорічний конкурс ще більш актуальним та особливим, тому що зараз люди, як ніколи, цінують насолоду від хорошого читання”.

Радник з питань культури ЄБРР Світлана Пиркало каже: “Пандемії були фоном для багатьох літературних шедеврів протягом століть, занурюючи читача у людську трагедію, драму і чорну комедію. Про Covid-19, ймовірно, також напишуть книги. А поки судді конкурсу “Книга року ВВС” з нетерпінням чекають на знайомство та обговорення нових книг – що може бути краще під час карантину. І, як завжди, до них приєднаються читачі, які надсилатимуть свої рецензії на нові книги”.

До участі у всіх трьох номінаціях приймаються також твори, написані мовою інших народів, які проживають на території України, у перекладі на українську.

Цього року до журі премії “Книга року ВВС” увійшли:

Віра Агеєва, професорка Національного університету “Києво-Могилянська академія”

Віталій Чепинога, блогер

Вадим Карп’як, телеведучий

Світлана Пиркало, письменниця, Радник з питань культури ЄБРР

Марта Шокало, головна редакторка BBC News Україна

Переможець у кожній номінації отримає винагороду 1 000 фунтів стерлінгів у гривневому еквіваленті.

Видавці книг-переможців у номінаціях Книга року ВВС, Дитяча Книга року ВВС та Книга року ВВС – Есеїстика отримають право використовувати логотип премії Книга року ВВС на наступних виданнях.

Видавництва можуть подавати на розгляд журі до трьох книг у кожній категорії та до двох нових книг-переможців попередніх конкурсів.

Книги, подані на премію, мають бути написані українською мовою (оригінальні твори або переклади) та видані упродовж останніх 12-ти місяців на момент оголошення старту премії.

Більш детально з умовами літературної премії “Книга року ВВС” можна ознайомитися на сайті BBC News Україна.

Останній термін подання книг на премію – 7 вересня 2020 року. Читачі можуть надсилати свої рецензії з 15 жовтня до 15 листопада 2020 року.

“Довгі списки” у кожній номінації та приз “Читач року ВВС” за найкращу рецензію книги визначає редакція ВВС News Україна за погодженням з журі.

“Короткі списки” та переможців визначить журі.

Переможців оголосять у грудні 2020 року.