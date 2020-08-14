Стартував конкурс “Книга року ВВС”-2020

Щорічний конкурс “Книга року ВВС” почався з публічної віртуальної дискусії “Чи замінять серіали читання романів?”
Колишній міністр економічного розвитку Тимофій Милованов та директорка Мистецького Арсеналу Олеся Островська-Люта спілкувались у Мистецькому Арсеналі у Києві. Модерував розмову телеведучий та член журі “Книги року ВВС” Вадим Карп’як.
Опублікована на сайті BBC News Україна полеміка стала своєрідним стартом для заявок на участь у літературному конкурсі BBC, який представлений у партнерстві з Культурною програмою Європейського банку реконструкції та розвитку (ЄБРР).
Чому ми читаємо книги в добу інтернету і телесеріалів? Щоб розважитися чи навчитися чомусь? А може, тому, що фраза “я багато читаю” досі викликає повагу?
Під час дискусії, яка вже певний час триває в українському публічному просторі, Тимофій Милованов якось заявив, що читання книг втратило свою навчальну функцію і зараз є лише розвагою для меншості. Йому опонує Олеся Островська-Люта, яка стверджує, що література постійно навчає читача, і поки зарано говорити, що бібліотеки віджили своє.
Дискусія між Миловановим та Островською ознаменувала початок щорічної літературної премії, яка відзначає найкращі художні твори та есеї українською мовою у трьох номінаціях – Книга року ВВС, Дитяча Книга року ВВС та Книга року ВВС – Есеїстика.
Головна редакторка BBC News Україна Марта Шокало пояснює: “Традиційний конкурсний цикл мав початися у травні в Києві, на Міжнародному фестивалі “Книжковий арсенал”. І хоч пандемія змусила нас змінити плани, вона також зробила цьогорічний конкурс ще більш актуальним та особливим, тому що зараз люди, як ніколи, цінують насолоду від хорошого читання”.
Радник з питань культури ЄБРР Світлана Пиркало каже: “Пандемії були фоном для багатьох літературних шедеврів протягом століть, занурюючи читача у людську трагедію, драму і чорну комедію. Про Covid-19, ймовірно, також напишуть книги. А поки судді конкурсу “Книга року ВВС” з нетерпінням чекають на знайомство та обговорення нових книг – що може бути краще під час карантину. І, як завжди, до них приєднаються читачі, які надсилатимуть свої рецензії на нові книги”.
До участі у всіх трьох номінаціях приймаються також твори, написані мовою інших народів, які проживають на території України, у перекладі на українську.
Цього року до журі премії “Книга року ВВС” увійшли:
- Віра Агеєва, професорка Національного університету “Києво-Могилянська академія”
- Віталій Чепинога, блогер
- Вадим Карп’як, телеведучий
- Світлана Пиркало, письменниця, Радник з питань культури ЄБРР
- Марта Шокало, головна редакторка BBC News Україна
Переможець у кожній номінації отримає винагороду 1 000 фунтів стерлінгів у гривневому еквіваленті.
Видавці книг-переможців у номінаціях Книга року ВВС, Дитяча Книга року ВВС та Книга року ВВС – Есеїстика отримають право використовувати логотип премії Книга року ВВС на наступних виданнях.
Видавництва можуть подавати на розгляд журі до трьох книг у кожній категорії та до двох нових книг-переможців попередніх конкурсів.
Книги, подані на премію, мають бути написані українською мовою (оригінальні твори або переклади) та видані упродовж останніх 12-ти місяців на момент оголошення старту премії.
Більш детально з умовами літературної премії “Книга року ВВС” можна ознайомитися на сайті BBC News Україна.
Останній термін подання книг на премію – 7 вересня 2020 року. Читачі можуть надсилати свої рецензії з 15 жовтня до 15 листопада 2020 року.
“Довгі списки” у кожній номінації та приз “Читач року ВВС” за найкращу рецензію книги визначає редакція ВВС News Україна за погодженням з журі.
“Короткі списки” та переможців визначить журі.
Переможців оголосять у грудні 2020 року.