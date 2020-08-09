Українські винаходи перемогли на міжнародному конкурсі

Три українські проєкти перемогли на міжнародному молодіжному конкурсі Global Youth Science and Technology Bowl. Молоді винахідники вибороли одне перше місце та отримали два спеціальні призи. Про це повідомили в пресслужбі міністерства освіти й науки України, передає Український інтерес.

Зазначається, що цьогоріч міжнародний студентський конкурс із біології, хімії, фізики та техніки в Гонконзі відбувся в онлайновому форматі. Загалом судді розглянули 74 проєкти з цих дисциплін.

Олександр Роменський виборов перше місце за розробку навчально-тренувального мультикоптерного комплексу “МЕТЛА” для підготовки спецiалiстiв безпiлотної авіації.

Олега Бєлоуса і Владислава Крамаренка нагородили спеціальним призом за свій винахід AI Fresh Station. Це домашній прилад зі штучним інтелектом для вирощування екологічної зелені та спеціальний мобільний застосунок для його управління.

Володимир і Юлія Анісімови також отримали спеціальний приз за розробку роботизованої платформи “Ротар” із камерою та VR-окулярами, що керується за допомогою джойстика.

“Конкурс, організований Федерацією молодіжних груп Гонконгу, має на меті демонстрацію світових молодіжних наукових досягнень та інновацій. Наукові таланти всього світу мали змогу позмагатися за призи зі своїми науковими доробками та прототипами”, – йдеться у повідомленні.