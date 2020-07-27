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Українець, який виступає у Польщі, потрапив до списку найкращих боксерів світу

Дата: 27.07.2020
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Український проспект середньої ваги Федір Черкашин увійшов до списку найбільших боксерських талантів у світі.

Про це повідомляє ESPN.

Секція боксу редакції американського телеканалу склала рейтинг найперспективніших боксерів у віці до 25 років.

Перше місце в списку зайняв діючий чемпіон IBF у легкій вазі Теофімо Лопес. За його спиною були інші чемпіони світу: Девід Бенавідес, Шакур Стівенсон і Девін Хейні.

24-річний Черкашин, який виступає в Польщі, зайняв 38 місце в рейтингу.

Цього року Черкашин провів один бій, вигравши достроково у Патріка Менді. Нещодавно боксер переніс операцію на правій руці і його повернення очікується в жовтні-листопаді.

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