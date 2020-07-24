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У Чорному морі триває активна фаза українсько-американських військових навчань «Sea Breeze 2020»

Дата: 24.07.2020
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Одним з перших епізодів навчань «Sea Breeze» стало ведення патрулювання визначених морських ділянок в режимі активного радіообміну інформацією, відпрацювання тактичного маневрування з ухиленням від атак противника та відбиття атак швидкісних малорозмірних цілей у морі із застосуванням озброєння.

Про це повідомляє Міноборони України.

Від української сторони до першого епізоду морської фази багатонаціональних навчань «Sea Breeze 2020» залучені корабельно-катерні тактичні групи ВМС України та Морської охорони ДПСУ.

Слід підкреслити, що спеціально для участі в цьогорічному «Sea Breeze» в Чорне море увійшло корабельне з’єднання НАТО ‒ Друга постійна військово-морська група (SNMG2).

Варто наголосити, що якісному проведенню цьогорічних міжнародних військових навчань «Sea Breeze», як і в попередні роки, знову безуспішно намагається перешкодити Чорноморський флот Російської Федерації.

Країна-агресор в рамках «раптової перевірки боєготовності військ» оголосила про проведення своїх військово-морських навчань. Як і очікувалось, російські «ділянки навчань» майже впритул проходять, а в декількох місцях і взагалі перетинаються із морськими зонами практичних стрільб кораблів-учасників «Sea Breeze 2020».

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