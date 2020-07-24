Проєкт “ТРАХТЕМИРІВ-DIGITAL” вперше в Україні масштабно застосує лазерне сканування для вивчення історико-культурної спадщини

Державний історико-культурний заповідник «Трахтемирів» за підтримки Українського культурного фонду розпочав проєкт «ТРАХТЕМИРІВ-DIGITAL».

Презентація проєкту відбулася 23 липня у прес-центрі Черкаської облдержадміністрації за участі нової очільниці Управління культури та охорони культурної спадщини ОДА Людмили Фіть.

Вперше в Україні для вивчення історико-культурної спадщини та збереження археологічних пам’яток на Черкащині буде масштабно застосовано технологію лазерного сканування Землі.

Мета проєкту: створення 3D-моделі ландшафту Трахтемирівського півострова із фіксацією відомих та виявлених пам’яток археології та природи, створення наукового опису та каталогу всіх виявлених пам’яток, поширення для спеціалістів методики зйомки ландшафту та розробки 3D-моделі археологічних об’єктів. Для такої роботи буде використано технологію LIDAR (Light Identification Detection and Ranging – отримання інформації про віддалені об’єкти завдяки активним лазерним оптичним системам). LIDAR є однією з найновіших у світі цифрових технологій для вивчення археологічної спадщини, приклади її застосування поки що одиничні, але переважно приносять сенсаційні результати.

Також проєкт дозволить глибше і детальніше вивчити стан, розташування, обсяг пам’яток різних епох, можливо, віднайти невідомі об’єкти (старовинні шляхи, кургани, залишки поселень), відтак дасть змогу краще зрозуміти перебіг історичних та культурних процесів на території Трахтемирівського півострова в загальноукраїнському та загальноєвропейському контексті.

Отриманий заповідником інноваційний досвід використання сучасних методів для пам’яткоохоронної роботи буде розповсюджено у профільному експертному середовищі, зокрема, і серед колег-науковців із закордонних дослідницьких центрів. Презентація підсумків проєкту має відбутися у Каневі, Черкасах та Києві наприкінці жовтня.