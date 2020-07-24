“Гвоздики”, “Акації” і “Гради” готові до знищення ворога

Військові 92-ї окремої механізованої бригади підвищують рівень кваліфікації та бойових навичок.

Про це повідомляє 92 ОМБр.

Зокрема, артилеристи бригади навчаються швидко готуватися до виконання завдань.

Проводяться тренування оперативно і точно наводитись для ураження цілі.​

До навчань було залучено 122-мм самохідні артилерійські установки 2С1 «Гвоздика», 152-мм 2С3 «Акація», та реактивні системи залпового вогню калібру 122 мм БМ-21 «Град».

Заняття проводились у декілька етапів:

​здійснення висування та зайняття вогневої позиції;

топогеодезична прив’язка;

виконання заходів підготовки стрільби та управління вогнем;

відпрацювання індивідуальних та групових нормативів в умовах.

Для довідки: 92 окрема механізована бригада імені кошового отамана Івана Сірка входить до складу Оперативного командування «Схід».