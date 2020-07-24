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“Гвоздики”, “Акації” і “Гради” готові до знищення ворога

Дата: 24.07.2020
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Військові 92-ї окремої механізованої бригади підвищують рівень кваліфікації та бойових навичок.

Про це повідомляє 92 ОМБр.

Зокрема, артилеристи бригади навчаються швидко готуватися до виконання завдань.

 Проводяться тренування оперативно і точно наводитись для ураження цілі.​

До навчань було залучено 122-мм самохідні артилерійські установки 2С1 «Гвоздика», 152-мм 2С3 «Акація», та реактивні системи залпового вогню калібру 122 мм БМ-21 «Град».

Заняття проводились у декілька етапів:

  • ​здійснення висування та зайняття вогневої позиції;
  • топогеодезична прив’язка;
  • виконання заходів підготовки стрільби та управління вогнем;
  • відпрацювання індивідуальних та групових нормативів в умовах.

Для довідки: 92 окрема механізована бригада імені кошового отамана Івана Сірка входить до складу Оперативного командування «Схід».

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