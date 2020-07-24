“Гвоздики”, “Акації” і “Гради” готові до знищення ворога

Військові 92-ї окремої механізованої бригади підвищують рівень кваліфікації та бойових навичок.
Про це повідомляє 92 ОМБр.
Зокрема, артилеристи бригади навчаються швидко готуватися до виконання завдань.
Проводяться тренування оперативно і точно наводитись для ураження цілі.
До навчань було залучено 122-мм самохідні артилерійські установки 2С1 «Гвоздика», 152-мм 2С3 «Акація», та реактивні системи залпового вогню калібру 122 мм БМ-21 «Град».
Заняття проводились у декілька етапів:
- здійснення висування та зайняття вогневої позиції;
- топогеодезична прив’язка;
- виконання заходів підготовки стрільби та управління вогнем;
- відпрацювання індивідуальних та групових нормативів в умовах.
Для довідки: 92 окрема механізована бригада імені кошового отамана Івана Сірка входить до складу Оперативного командування «Схід».