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Грамота, розроблена художником з Києва – для “хороших людей, що надихають і роблять боляче ворогам України”

Дата: 23.07.2020
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"Грамота для хороших людей, які неймовірно надихають а ще, роблять боляче тим, хто ненавидить усе українське"

Художник Олександр Ком’яхов, широко відомий в Україні від часів Майдану малюнками на тему Революції Гідності, знову порадував патріотів “затято-українською” творчістю.

“Нещодавно створив грамоту для хороших людей, які неймовірно надихають а ще, роблять боляче тим, хто ненавидить усе українське”, – так підписав художник у соцмережах своє нове, дійсно потужне творіння…

Нагадаємо:  Олександр Ком’яхов відомий також як ілюстратор книг (зокрема, “Історія українського війська”), видавець авторських коміксів, один з розробників автентичного українського шрифту “Рутенія” та очільник надзвичайно вдалого проєкту з розроблення принтів на тему переможних битв нашої нації – УКРАЇNІКА.

“Козацький край” щиро зичить митцеві нових творчих здобутків і перемог на культурному фронті боротьби за Україну!

Художник Олександр Ком'яхов. До речі, в одязі від "Україніки" з власним принтом - на честь перемоги над московитами під Конотопом...

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