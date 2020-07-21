У боксерському поєдинку на Бійцівському острові в Еміратах українець переміг бразильця

У ніч на 19 липня в Абу-Дабі відбувся турнір з ММА UFC Fight Night 172. Змагання проходили на Бійцівському острові без глядачів.

У турнірі взяв участь українець Сергій Співак (11-2), який провів бій у суперважкій вазі. Суперником став бразилець Карлос Феліпе (8-1).

Співак у трираундовому поєдинку здобув упевнену перемогу. Всього за бій українець завдав 165 ударів проти 44 у виконанні Феліпе і 73 значущих ударів проти 44 бразильця. “Полярний ведмідь” також зробив три тейкдауни, у той час як суперник не відзначився жодним.

Korrespondent.net