Василь Шкляр визначив покликання українського письменника: вперто боротися, як самурай чи самотній вовк…

Автор “Чорного Ворона” та інших потужних книг, які стали найпопулярнішими на Майдані під час Революції Гідності і на фронті – у боях проти окупантів, знаменитий письменник Василь Шкляр у інтерв’ю для видання “Global Village” дав визначення справжнього письменника-патріота в умовах сучасної України.

“Письменник – це самотній вовк, самурай, котрий веде свою особисту війну навіть після того, коли його армія програла, – заявив Василь Шкляр.

Це – залишенець. В ідеалі, він повинен займатися лише літературою. Проте, в українських реаліях це практично неможливо. Коли постійно виникають загрози то мові, то освітній політиці, то культурному розвитку загалом або й самому існуванню держави, письменник згортає комп’ютер і йде на акції протесту, на Майдан, їде на фронт. Або й навпаки, впадає у стан соціального паралічу, депресії. У кожного тут – свій шлях, свої методи спротиву, і давати комусь свої поради чи тим більше звинувачувати когось у недостатній активності не випадає.

Покликання письменника – писати. І добра книжка завжди вартісніша, ніж тисячі найгучніших заяв”.